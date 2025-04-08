وزير الصحة الأمريكي يعتزم اصدار تعليمات للتوقف عن التوصية بإضافة الفلورايد لمياه الشرب

قال وزر الصحة الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، يوم الإثنين إنه يخطط لإصدار تعليمات إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للتوقف عن التوصية بإضافة الفلورايد إلى مياه الشرب. وكشف عن خططه لوكالة أسوشيتد برس، بعد مؤتمر صحفي في مدينة سولت ليك.

وفي اليوم نفسه، أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية أنها تراجع "معلومات علمية جديدة" تتعلق بالمخاطر الصحية المحتملة للفلورايد في مياه الشرب.

وكانت ولاية يوتا قد أصبحت الشهر الماضي أول ولاية أمريكية تحظر إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب العامة، متجاوزة اعتراضات أطباء الأسنان والمنظمات الصحية الوطنية، التي حذرت من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مشاكل صحية تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات ذات الدخل المنخفض.

ووقع الحاكم الجمهوري سبنسر كوكس قانونا يمنع المدن والمجتمعات المحلية من اتخاذ قرارات بشأن إضافة هذه المادة المعروفة بقدرتها على الوقاية من تسوس الأسنان إلى أنظمتها المائية.