ترامب يطرح نفسه وسيطا لـ"حل" التوترات بين إسرائيل وتركيا بشأن سوريا

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه كوسيط بين إسرائيل وتركيا ل"إيجاد حل" للتوترات بينهما بشأن سوريا، حيث تتنازع الدولتان بسط نفوذهما.

وأشاد ترامب خلال حديثه مع صحافيين في البيت الابيض وإلى جانب حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ب"علاقاته الممتازة" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرا أن ذلك يمهد الطريق أمامه لإجراء مفاوضات.

وقال ترامب للصحافيين، "قلت لرئيس الوزراء، قلت، إذا كانت لديك مشكلة مع تركيا، أعتقد جازما أنني سأكون قادرا على حلها"، متوجها إلى نتانياهو بلقبه.

أضاف "أنت تعلم، لديّ علاقة جيدة جدا مع تركيا ومع زعيمها، وأعتقد أننا سنكون قادرين على حلها".

وتُعد تركيا داعما رئيسيا لتحالف فصائل بقيادة إسلامية أطاح ببشار الأسد في سوريا في ديسمبر، بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاما.

وأثار النفوذ التركي على السلطات السورية الجديدة قلق إسرائيل التي قامت بشن غارات جوية وتوغلات برية في جنوب سوريا لإبعاد القوات الحكومية عن حدودها.

وبدا ترامب وكأنه يسلّم بهيمنة تركيا في سوريا، كاشفا قوله لاردوغان إنه "سيطر عليها من خلال وكلاء".

أضاف ترامب "قلت، تهانيّ، فعلت ما لم يستطع أحد فعله خلال ألفي عام. لقد سيطرت على سوريا بأسماء مختلفة، لكن الأمر سيان".

وفي الاثناء، أعرب نتانياهو الذي يزور واشنطن، عن مخاوف إسرائيل بشأن النفوذ التركي في سوريا، مثنيا على الرئيس الأمريكي كوسيط.

وقال "لدينا علاقات ودية مع تركيا تدهورت، ولا نريد أن نرى سوريا تُستخدم من قبل أي جهة، بما في ذلك تركيا، كقاعدة لشن هجمات على إسرائيل".