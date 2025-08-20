أكثر من 20 قتيلاً في أمطار موسمية جديدة في باكستان





قتل أكثر من عشرين شخصا في أمطار موسمية جديدة في باكستان حيث أسفرت متساقطات غزيرة وانزلاقات تربة خلال الأسبوع الأخير عن سقوط أكثر من 400 قتيل، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقضى 11 شخصا في منطقة جيلجيت-بالتيستان في شمال البلاد التي تضم بعضا من أعلى قمم العالم.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الأربعاء، إنّ 10 أشخاص آخرين لقوا حتفهم في كراتشي العاصمة المالية في جنوب البلاد، جراء الفيضانات التي تسبّبت في انهيار منازل وصعق بالكهرباء.

ومنذ الخميس الماضي، قُتل أكثر من 400 شخص في مقاطعة خيبر باختونخوا الجبلية الواقعة في شمال غرب البلاد عند الحدود مع أفغانستان.

وتعتبر الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة أمرا شائعا خلال موسم الأمطار الذي يبدأ عادة في حزيران/يونيو ويستمر حتى نهاية سبتمبر.

وفي المجموع، أفادت مصادر وتقارير بأنّ عدد القتلى في باكستان بلغ نحو 800 شخص منذ بداية الموسم.

وتعد باكستان من أكثر الدول عرضة لتداعيات تغيّر المناخ في العالم، وتواجه ظواهر الطقس القصوى بشكل متزايد.

وفي العام 2022، تسبّبت الفيضانات الموسمية في غمر ثلث باكستان، ما أسفر عن مقتل نحو 1700 شخص.