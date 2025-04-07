باريس تشهد تظاهرات حاشدة لليمين المتطرف واليسار

شهدت شوارع باريس، مساء أمس “الأحد ”، مظاهرات حاشدة ومتناقضة سياسياً، حيث قاد اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان تظاهرة في ساحة فوبان، بينما احتشدت أحزاب اليسار في ساحة الجمهورية.

جاء ذلك على خلفية إدانة محكمة باريسية لزعيمة حزب التجمع الوطني أقصى اليمين والنائبة في البرلمان مارين لوبان في قضية فساد مالي.

واعتبرت مارين لوبان، في خطاب لها، أن قرار المحكمة الذي صدر الأسبوع الماضي بحقها ليس حكماً قضائيًا، بل قرار سياسي يهدف إلى “إعدام الديمقراطية الفرنسية”، على حد تعبيرها.

وكانت المحكمة أدانت لوبان، مع عدد من أعضاء حزبها بتهم تتعلق باختلاس أموال أوروبية، وفرضت عليها حظرًا من الترشح لمدة خمس سنوات، ما يمنعها من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2027، ما لم يتم إلغاء الحكم في الاستئناف.

من جانبه، اعتبر جوردان بارديلا، رئيس حزب “التجمع الوطني”، أن ما يحدث محاولة لإقصاء مارين لوبان سياسيا، ومنع الشعب الفرنسي من حقه في الاختيار الحر.من جهة أخرى، تظاهر الآلاف من أنصار اليسار في ساحة الجمهورية، رفضًا لما وصفوه بزحف اليمين المتطرف على قيم الجمهورية، ورفعوا شعارات تدعو إلى المساواة، والعدالة الاجتماعية، والتعددية.

يُذكر أن مارين لوبان قد استأنفت الحكم القضائي الصادر بحقها، ومن المقرر أن تبت المحكمة في هذا الاستئناف صيف عام 2026.