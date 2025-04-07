رئيس الوزراء البريطاني: العولمة كما كانت معهودة "انتهت"

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن العولمة كما كانت معهودة "انتهت"، مكثفا اتصالاته مع شركائه الأوروبيين في نهاية الأسبوع، مع فرض واشنطن زيادة على الرسوم الجمركية تثير تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي، مخاوف واسعة النطاق.

في المقابل قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد من شأن المخاوف التي تسود الأسواق بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها، وقارنها بـ"علاج" يهدف إلى معالجة أمراض الاقتصاد الأمريكي.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني في مقال رأي نشرته صحيفة التلغراف المحافظة إن قرار ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الأقل على جزء كبير من الواردات الأمريكية يعني أنه "لم يعد ممكنا اعتبار الافتراضات القديمة أمرا مسلما به".

واعتبر أن "العالم كما عرفناه قد انتهى... والعالم الجديد تحكمه بشكل أقل قواعد راسخة، وبشكل أكبر اتفاقات وتحالفات".

وفي نهاية الأسبوع، تشاور الزعيم البريطاني مع عدد من الزعماء الأوروبيين في شأن تأثير هذه الرسوم الجمركية والردود المحتملة عليها.

وأثار القرار الأمريكي حالة من الذعر في الأسواق المالية خلال الأيام الأخيرة، وما زالت المخاوف قائمة قبل إعادة فتح أسواق الأسهم العالمية الاثنين.

وانخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 60 دولارا الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2021.

ونحو الساعة 22,50 بتوقيت غرينتش، انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 3.31% إلى 59.94 دولارا، بعيد استئناف التداول الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت كانت مؤشرات الأسهم تتجه نحو انخفاض جديد الاثنين، قال الرئيس الأمريكي لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، "في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي".