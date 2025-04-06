بين السخرية والسياسة.. رسوم ترامب الجمركية تحت مجهر "SNL"

في فقرة ساخرة ببرنامج "ساترداي نايت لايف"، قام الكوميدي جيمس أوستن جونسون بتقمص شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وعد بـ"إعادة أمريكا إلى الكساد العظيم مرة أخرى"، في إشارة هزلية إلى الإعلان الأخير للرئيس عن فرض رسوم جمركية جديدة.

"الرسوم الجمركية هي اختصار لـ'فكرة رائعة'!"

بدأ "ترامب" المزيف خطابه بقوله: "شكرًا لكم جميعًا لحضوركم من أجل أخبار الرسوم الجمركية. كلمتي المفضلة هي 'الرسوم'، وهي اختصار لعبارة 'فكرة رائعة'!"

وأضاف مازحًا: "هذه الضرائب على الأمريكيين هي العمود الفقري لخطتي الاقتصادية الرائعة... بل هي أفضل من خطة، إنها مجرد أرقام عشوائية مثل تلك التي تظهر في أفلام الجريمة! أنت لا تفهمها، لكنني أعرف معناها... وهي أننا سنصبح أثرياء جدًا!"

وتابع بسخرية: "لكن قبل ذلك، سنعيد أمريكا إلى الكساد العظيم... لا، بل سنصنع كسادًا أكبر وأعظم! كسادًا هائلًا لم يسبق له مثيل!"

"سنأكل القطط والكلاب!"

لم يفته التلميح إلى إحدى نظريات المؤامرة التي أثارها ترامب سابقًا حول المهاجرين، قائلًا: "كما تعلمون، الكساد سيكون ضخمًا لدرجة أننا نحن من سنأكل القطط والكلاب! سيكون الأمر ممتعًا!"

السياسة الجمركية بين الواقع والسخرية

في الواقع، ادّعى ترامب هذا الأسبوع أن الكساد العظيم كان يمكن تجنبه لو التزمت أمريكا بالرسوم الجمركية، رغم إجماع الخبراء على أن هذه السياسة زادت الأزمة سوءًا.

وأشار إلى أن المشاكل الاقتصادية بدأت بعد فرض ضريبة الدخل عام 1913، قائلًا: "قبل ذلك، كنا نعتمد على الرسوم الجمركية، وكانت أمريكا الأغنى في العالم!"

لكن الحقيقة أن الرسوم الجمركية يدفعها المستوردون الأمريكيون، وليس الدول الأجنبية كما يدعي ترامب، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

سخرية "SNL" من خريطة ترامب الجمركية

سخر البرنامج أيضًا من اللوحة التي عرضها ترامب مؤخرًا لتوضيح الرسوم الجمركية، حيث قال "ترامب" المزيف: "رتبنا الدول بطريقة غير أبجدية ولا رقمية لتجنب الارتباك... والرسوم ستكون "متبادلة".

كما هاجم "ترامب" جنوب إفريقيا، مما فتح الباب أمام ظهور الممثل مايك مايرز بدور إيلون ماسك، الذي قدم سيارة تسلا جديدة "تدمّر نفسها بنفسها".

هذه السخرية تأتي في إطار النقاش المستمر حول تأثير السياسات الجمركية على الاقتصاد، والتي يعتبرها الكثيرون خطرًا يعيد إلى الأذهان أخطاء الماضي.