إنقاذ 25 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل أنطاليا التركية

أعلنت السلطات التركية، إنقاذ 25 مهاجرا غير شرعي، بينهم 13 طفلا، قبالة سواحل ولاية أنطاليا على البحر الأبيض المتوسط جنوب البلاد.

وأفادت قيادة خفر السواحل التركية في بيان، بأن طواقمها عثرت خلال عملية الأنفاذ على جثة مهاجر، مشيرة إلى أن المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي انجرف في البحر بسبب عطل في المحرك.

وأشارت إلى توقيف مشتبه به يعتقد بضلوعه في عملية تهريب مهاجرين، في إطار التحقيقات المرتبطة بالحادث.

وتشهد الحدود التركية البلغارية، والتركية اليونانية، بالإضافة إلى بعض الشواطئ التركية تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري للوصول إلى إحدى الدول الأوروبية.