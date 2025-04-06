بنما تريد علاقة "قائمة على الاحترام" مع الولايات المتحدة

قال وزير خارجية بنما خافيير مارتينيز آتشا إن بلاده تأمل في الحفاظ على علاقة "قائمة على الاحترام" مع الولايات المتحدة، في ظل التهديدات المتكررة للرئيس دونالد ترامب باستعادة قناة بنما.

وتأتي تصريحاته قبل زيارة مقررة لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الأسبوع المقبل، مع اتهامات الإدارة الأمريكية للصين بالتدخل في القناة.

وأضاف مارتينيز آتشا على منصة إكس عقب مكالمة هاتفية الجمعة مع نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، "ناقشنا الهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة، والاتّجار بالمخدرات، وقضايا أخرى"، مضيفا "كان تبادلا ودّيا وبنّاء".

وتابع وزير الخارجية البنمي "أكدتُ مجددا أن كل أشكال التعاون من جانب بنما ستكون في إطار دستورنا وقوانيننا ومعاهدة حياد القناة. يجب أن تبقى العلاقات مع الولايات المتحدة قائمة على الاحترام والشفافية والمنفعة المتبادلة".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن لاندو "أعرب عن امتنانه لتعاون بنما في وقف الهجرة غير النظامية والعمل مع الولايات المتحدة لضمان انخفاض الهجرة غير النظامية عبر غابة دارين بنسبة 98% تقريبا".

وتقع غابة دارين على الطريق باتجاه الشمال الذي يسلكه مهاجرون من أمريكا اللاتينية.

وأضاف مارتينيز آتشا أنه ناقش مع لاندو بيع شركة سي كيه هاتشيسون المسجلة في هونغ كونغ الشهر الماضي امتيازها في موانئ على طرفي قناة بنما إلى شركة بلاك روك الأمريكية العملاقة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن لاندو "رحب بإجراءات بنما في الحد من نفوذ الحزب الشيوعي الصيني الخبيث".

وكان مقررا إتمام الصفقة في الثاني من، لكنها أرجئت بسبب تحقيق جارٍ.

والولايات المتحدة والصين هما أكبر مستخدمين لقناة بنما التي تمر عبرها خمسة بالمئة من التجارة البحرية العالمية، ما يمنحها أهمية اقتصادية وجيوستراتيجية حيوية.

افتتحت الولايات المتحدة القناة عام 1914، وهي تحت سيطرة بنما منذ عام 1999.