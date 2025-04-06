نتنياهو يبحث الرسوم الجمركية مع ترامب في واشنطن الاثنين

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت إن رئيس الوزراء سيزور واشنطن لبحث مسألة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب قضايا أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أربعة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول بالبيت الأبيض إن من المتوقع أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي يوم الاثنين.

وقد تكون الزيارة المفاجئة هي الأولى لزعيم أجنبي من أجل التفاوض مع ترامب على اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية.

وأعلن مكتب نتنياهو في بيان أن رئيس الوزراء، الذي يزور المجر حاليا، سيتوجه إلى واشنطن غدا الأحد.

وجاء في البيان أن الاجتماع مع ترامب سيتناول العلاقات الإسرائيلية التركية وإيران وجهود إسرائيل لتحرير الرهائن في غزة ومعركتها ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو بزعم مسؤوليته عن جرائم حرب في غزة.