وأخيراً.. ملابس زيلينسكي تنال إعجاب ترامب ورفاقه

خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، اتسمت الأجواء هذه المرة بقدر أكبر من الود مقارنة بالجدال الصاخب الذي حدث في فبراير خلال آخر زيارة لزيلينسكي إلى المكتب البيضاوي. فقد ظهر الرئيس الأوكراني هذه المرة مرتدياً بدلة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها أنيقة، بدلاً من الملابس العسكرية التي أثارت استياءه سابقاً. كما حمل رسالة من السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا موجهة إلى السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب، شكرًا لها على رسالتها إلى بوتين بشأن معاناة الأطفال خلال الحرب.

ولفتت ملابس زيلينسكي نظر ترامب في بداية استقباله حيث أطرى على ذوقه، ورد زيلينسكي مازحاً إن هذا أفضل ما لديه.

وخلال المؤتمر الصحافي التقى زيلينسكي صحفياً كان قد انتقد علنا اختياره لملابسه خلال لقائه المثير للجدل مع ترامب في وقت سابق من هذا العام. لكن هذه المرة، كان الجو – والملابس – مختلفين تماما.

قال الصحفي براين غلين، المعلّق المقرّب من ترامب «تبدو رائعًا في هذا البدلة».

ورد ترامب مازحاً موجّهاً كلامه إلى زيلينسكي: «ألا يبدو لطيفاً؟ إنه الرجل الذي هاجمك في المرة السابقة».

زيلينسكي، الذي ارتدى سترة ميدانية سوداء أنيقة وقميصًا وبنطالاً باللون الأسود، أجاب الصحفي قائلاً: «أنت ترتدي البدلة نفسها. أنا غيّرت، وأنت لم تغيّر».

ومنذ اندلاع الحرب، اشتهر زيلينسكي بقمصانه العسكرية – عادةً باللون الأخضر الزيتوني أو الأسود – وبناطيله القتالية. كان ذلك زيه في خطبه الوطنية المتلفزة ورسائله إلى العالم، كرسالة بصرية تذكّر بأنه قائد في زمن الحرب.

ورغم أن تلك الملابس كانت تعتبر رمزًا للتضامن مع الجنود الأوكرانيين، فإنها أصبحت مرتبطة بشخصية زيلينسكي. لكن عندما حضر بها إلى البيت الأبيض في فبراير، أبدى ترامب امتعاضه فورا قائلاً له بسخرية: «أوه، لقد أتيت مرتدياً أجمل ثيابك».

وقد بدا هذا الانتقاد متعمدًا من ترامب، المعروف بعنايته الدقيقة بصورته العامة – من البدلة وربطة العنق التي لا يتخلى عنها، إلى الزخرفة الذهبية التي تغطي أرجاء البيت الأبيض، إلى التماثيل الذهبية على رف الموقد.

وقد تلقى نصائح من بعض القادة الأوروبيين حول كيفية التعامل بشكل أفضل مع ترامب حتى في مظهره، وظهر العديد منهم يوم الاثنين في البيت الأبيض للتأكيد على وحدة الموقف الغربي ودعم أوكرانيا.

ووفقاً لمسؤول أوروبي، فقد ناقش مسؤولون أميركيون وأوكرانيون مسألة ملابس زيلينسكي قبل اجتماع الاثنين، واتفقوا على أنه ينبغي ألا يحضر بملابسه العسكرية المعتادة.