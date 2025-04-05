عدم الولاء لـ "ترامب" يطيح بمدير وكالة الأمن القومي الأمريكية

أقيل مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس إيه) الخميس بسبب "عدم ولائه" لدونالد ترامب، بحسب ما أكدت ناشطة التقت الرئيس الأمريكي قبيل إعلان الإقالة.

وكانت الناشطة لورا لومر المعروفة بترويج نظريات عنصرية ومؤامراتية، قد دعت الرئيس الأمريكي إلى إقالة تيموثي هوغ خلال لقاء في البيت الأبيض الأربعاء، بحسب وسائل إعلام أمريكية عدة.

وقالت لومر عبر منصة إكس "أظهر مدير وكالة الأمن القومي تيم هوغ ونائبته ويندي نوبل عدم ولائهما للرئيس ترامب. ولهذا السبب أقيلا".

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن هي من عيّنت هوغ.

وأضافت "نظرا إلى أن وكالة الأمن القومي هي على الأرجح أقوى وكالة استخبارات في العالم، فإننا لا نستطيع السماح لشخص عيّنه بايدن بتولي هذا المنصب".

وأقر ترامب الخميس بأنه استمع إلى لومر التي وصفها بأنها "وطنية عظيمة".

وقال الرئيس الأمريكي "إنها تقدم توصيات وأحيانا أستمع إلى تلك التوصيات"، مضيفا "لديها دائما ما تقوله وعادة ما يكون بنّاء".

تولى الجنرال تيموثي هوغ منصب مدير وكالة الأمن القومي قبل أكثر من عام بقليل، وكان قد ترأس قيادة عمليات الأمن السيبراني في البنتاغون.

وأثار إعلان إقالته غضب العديد من أعضاء الكونغرس.

وتساءل الديموقراطي مارك وارنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، "في وقت تواجه الولايات المتحدة تهديدات سيبرانية غير مسبوقة (...)، كيف يمكن لإقالته أن تجعل الأمريكيين أكثر أمانا؟".

وأشاد عضو مجلس النواب الجمهوري دون بيكون بهوغ الذي وصفه بأنه "مسؤول استثنائي أدى عملا رائعا"، مبديا أسفه لأن إقالته "تؤخر" العمليات الاستخبارية الأمريكية.

وعبّر جاك ريد، السناتور الديموقراطي المؤثر في لجنة القوات المسلحة، عن غضبه. وقال "أشعر بقلق وغضب" إزاء ما فعله ترامب الذي قدّم "هدية لا تقدر بثمن للصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية".

وفي بيان مشترك، وصف أعضاء ديموقراطيون في مجلس النواب منخرطون في القضايا المتعلقة بالجيش، دور لومر في القرار الذي اتخذه ترامب بأنه "مقلق جدا".

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير، أطلق ترامب عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق للأجهزة الأمنية والجيش، شملت إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز براون.