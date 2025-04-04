المدعية العامة في إسرائيل: إقالة نتانياهو لرئيس الشين بيت يشوبها تضارب مصالح

انتقدت المدعية العامة في إسرائيل الجمعة خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجهة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) رونين بار، مشيرة الى أن هذأ الأمر "يشوبه تضارب مصالح شخصي".

وقالت المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا في بيان إن "قرار إنهاء خدمة رئيس جهاز الأمن الداخلي معيب من الأساس ويشوبه تضارب مصالح شخصي من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجنائية التي تطال مساعديه"، لافتة الى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تسييس المنصب.

ونشرت بهاراف-ميارا في هذا البيان الرأي المفصل الذي قدمته إلى المحكمة العليا ، والذي تدافع فيه عن استنتاجاتها.

من جانبه، كتب رونين بار في رسالة أن نتانياهو طلب منه الإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد.

وكتب بار في الرسالة الموجهة الى المحكمة العليا بهدف الطعن باقالته من جانب الحكومة والتي نشرتها المدعية العامة للدولة "خلال نوفمبر 2024، طلب مني رئيس الوزراء مرارا الإدلاء برأي أمني يقول إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقادا مستمرا لجلسات محاكمته جنائيا".

واضاف بار في الرسالة "بعد أن تمكنت من مناقشة الأمر مع الأطراف المهنية، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد خطر أمني على حضور رئيس الوزراء محاكمته".

وتابع "أبلغت رئيس الوزراء. وعندما رفضت تلبية طلبه في هذا الشأن، شعرت حينها بانعدام الثقة بيننا".

من جهته، وصف نتانياهو الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمجر رسالة بار بأنها "نسج من الاكاذيب".

وجاء في بيان لمكتب نتانياهو ان "هذا التصريح هو نسج من الاكاذيب"، مضيفا ان "رئيس الوزراء ناقش مع رئيس الشاباك سبلا تتيح له الادلاء بشهادته في المحكمة، بالنظر الى التهديدات الصاروخية ضد اسرائيل وضد رئيس الوزراء خصوصا. تناول النقاش مكان الادلاء بالشهادة وليس إمكان حصولها او لا".

وبحسب نتانياهو فإن "انعدام الثقة" ببار "لم ينبع من مسألة ولاء شخصي بل من انعدام الثقة بأدائه".

وتابع في بيانه "الوحيد الذي تحركه دوافع شخصية هو رئيس جهاز الأمن الداخلي"، متهما كلا من بار وبهاراف-ميارا بـ"تضارب مصالح خطير".