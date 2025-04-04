الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة يؤكدان شراكتهما الإستراتيجية في إدارة الهجرة

أكد مسؤولون كبار من الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، خلال اجتماعهم السنوي الحادي عشر اليوم في بروكسل، على أهمية شراكتهما الإستراتيجية لضمان إدارة جيدة للهجرة تستجيب للتحديات العالمية الناشئة.

ركز النقاش، برئاسة كل من القائم بأعمال المدير العام للهجرة والشؤون الداخلية والمفوضية الأوروبية بيت غميندر، والمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، على آخر التطورات في أوكرانيا وسوريا والمنطقة، وإدارة الهجرة عبر طرق محددة، والعودة وإعادة الإدماج الفعال، وتعزيز المسارات المنتظمة للهجرة.

وأشادت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة بدعم الاتحاد الأوروبي طويل الأمد، بينما أكد مسؤول المفوضية الأوروبية أن الشراكة أساسية لخدمة الفئات الضعيفة وإدارة الهجرة بشكل آمن ومنظم وفعال.

وناقش الجانبان البيئة السياسية والتمويلية الجديدة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي مانحا قويا للمنظمة الدولية للهجرة، إذ بلغ إجمالي تمويل المفوضية الأوروبية للمنظمة أكثر من 590 مليون يورو في عام 2024.

واتفق الطرفان على أن تعزيز الشراكات والتعاون بين البلدان أمر حيوي لمعالجة قضايا الهجرة بشكل شامل في نقاط مختلفة على طول الطرق، بما في ذلك تقديم المساعدة الطارئة، والحماية، وإيجاد حلول دائمة للنزوح الداخلي، وتعزيز التنقل المناخي، والمسارات الآمنة والمنتظمة للهجرة، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة أنشآ إطارا للتعاون الإستراتيجي في يوليو 2012 لتعزيز الحوار والتعاون بشأن قضايا الهجرة والتنمية والاستجابة الإنسانية وحقوق الإنسان.