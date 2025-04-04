ألمانيا تعزز قدراتها بإضافة مسيرات متفجرة إلى ترسانتها العسكرية

أعلنت ألمانيا الجمعة عزمها على شراء طائرات مسيرة متفجرة لأول مرة، في وقت تعزز برلين استثماراتها في قواتها المسلحة لمواجهة التهديد الروسي.

وقّعت الحكومة عقدين لشراء ما يُسمى "الذخائر الانتحارية"، حسبما صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع ميتكو مولر في مؤتمر صحافي دوري.

واستخلصت الجيوش الغربية دروسا من الحرب في أوكرانيا حيث كثر استخدام الطائرات المسيرة.

واستخدمت كل من روسيا وأوكرانيا الطيران المسير للاستطلاع، وكلاهما يشن هجمات أيضا بطائرات انتحارية.

ويمكن لهذه الطائرات المسيرة أن تحوم فوق ساحة المعركة حتى يتم تحديد الهدف. وهي مُجهزة بشحنات ناسفة وتنفجر عند اقترابها من هدفها أو اصطدامها به.

وأكد مولر أن ألمانيا "تبذل جهودا كبيرة" لتطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة.

وقال إن الوزارة طلبت ما يكفي من الطائرات المسيرة "لتسليمها مباشرة للجنود لاختبارها"، بدون أن يُسمّي جهات البيع.

وسيتخذ الجيش بعد الاختبارات الأولية قرارات بشأن نشر الطائرات المسيرة على نطاق أوسع، والتي يمكن توجيهها بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وعندما سُئل مولر عما إذا كانت الطائرات المسيرة ستُشغل بشكل ذاتي قال إنه بالنسبة لألمانيا "من الواضح أن القرار بشأن استخدام الأسلحة يعود للأفراد".

وأضاف "هذا لن يتغير".

وتدفع الشكوك حول الضمانات الأمنية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب أعضاء حلف شمال الأطلسي في أوروبا إلى التخطيط لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وأقرت الحكومة الألمانية الجديدة الشهر الماضي تعديلات على قيود الإنفاق الصارمة في البلاد، ما يُمهد لاستثمارات جديدة بمئات مليارات اليوروهات في الدفاع والبنى التحتية.