بعد ردها على الرسوم الأمريكية.. ترامب: الصين أخطأت وأصيبت بالذعر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الصين "أخطأت" بعد أن ردت بكين على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وكشفت عن إجراءات مضادة تضمنت رسوما إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "لقد لعبت الصين بشكل خاطئ، أصيبوا بالذعر!".

وردت الصين بقوة الجمعة على الرسوم الجمركية الجديدة المرتفعة التي أعلنتها الولايات المتحدة، وفرضت تعرفة بنسبة 34% على كل الواردات الأميركية، كما أحالت المسألة على الفور على منظمة التجارة العالمية.

وقبل افتتاح بورصة وول ستريت، انخفضت كل أسواق الأسهم الأوروبية المتراجعة منذ اليوم السابق وذلك عقب إعلان الصين إجراءاتها التي ستطبقها اعتبارا من 10 أبريل ردا على الرسوم الجمركية الأميركية التي تستهدفها بشكل خاص.

وأمام التصعيد التجاري بين القوتين الاقتصاديتين الرائدتين في العالم، كان رد الفعل فوريا: قرابة الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، انخفضت بورصة فرانكفورت بنسبة 5,08%، وباريس بنسبة 4,26%، ولندن بنسبة 3,90%، وميلانو بنسبة 7,57% ومدريد بنسبة 6,02%.

قبيل ذلك، هبطت أسعار النفط مجددا بنسبة تزيد عن 5%، وتبعتها أسعار النحاس.

وقالت وزارة المال الصينية "بالنسبة إلى كل السلع المستوردة من الولايات المتحدة، ستفرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 34% فوق معدل التعرفة الجمركية الحالي المطبق".

كما فرضت وزارة التجارية الصينية قيودا على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الالكترونية.

وأوضحت الوزارة أن الصين سترفع شكوى أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية.

وواصلت الإعلانات الأميركية إلحاق الضرر بأسواق المال في آسيا، حيث تكبّدت بورصة طوكيو خسائر إضافية عند الإغلاق، فانخفض مؤشر نيكاي الرئيسي 2,75 في المئة وخسر مؤشر توبكس 3,37 في المئة.