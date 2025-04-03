"رسوم ترامب" تفاقم مصائب ميانمار

تُعدّ الدول النامية في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك ميانمار التي مزقتها الحرب والزلزال الأخير قبل أيام، من بين الشركاء التجاريين الذين يواجهون أعلى التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب. من المرجح أن تؤثر هذه التعريفات بشدة على أضعف اقتصادات العالم.

وتواجه ميانمار واحدة من أعلى الرسوم الجمركية في العالم. وقد ناشدت المجتمع الدولي للمساعدة. وتأتي هذه الرسوم في الوقت الذي تعاني فيه العديد من دول جنوب شرق آسيا بالفعل من تداعيات تخفيضات تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تقدم مساعدات إنسانية لمنطقة معرضة للكوارث الطبيعية.

فرض ترامب رسوماً بنسبة 44% على ميانمار، التي تعاني من زلزال مدمر ضربها يوم الجمعة، وسنوات من الحرب الأهلية في أعقاب انقلاب عسكري عام 2021. لكن الرسوم الأمريكية له تبريره وهو ان ميانمار تفرض رسوماً تبلغ 88% على السلع المستوردة من الولايات المتحدة. رغم ذلك، جاء توقيت الرسوم في وقت حرج للدولة الآسيوية الفقيرة.

وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال ميانمار، اليوم الخميس، إلى 3145 شخصا حيث عثرت فرق البحث والإنقاذ على مزيد من الجثث، بينما سارعت منظمات الإغاثة الإنسانية إلى توفير الرعاية الطبية وأماكن الإيواء للناجين.

وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجة في 28 مارس قد وقع بالقرب من ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار، وأسفر عن تدمير آلاف المباني، وتصدع الطرق، وتدمير الجسور في عدة مناطق.

ومع انقطاع خدمات الاتصالات على نطاق واسع وصعوبة الوصول إلى العديد من الأماكن، قد ترتفع الأرقام بشكل حاد مع وصول المزيد من التفاصيل.