ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 قتيلاً

ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب ميانمار إلى أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وفق ما أفاد المجلس العسكري الحاكم الخميس.

وقال ناطق باسم المجلس العسكري في بيان إن عدد القتلى بلغ 3085 شخصا، فيما لا يزال 341 شخصا في عداد المفقودين كما هناك 4715 مصابا، بعد ستة أيام من الزلزال الذي بلغت قوته 7,7 درجات.

وأضاف زاو مين تون أن مساعدات وعمال إنقاذ وصلوا من 17 دولة ومعهم حوالي ألف طن من الإمدادات ومواد الإغاثة.

وتابع "نحن نواصل عمليات البحث والإنقاذ، ونريد أن نعرب عن امتناننا للمجتمع الدولي والفرق الطبية على عملهم المتفاني".