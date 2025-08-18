حرائق في إسبانيا وتركيا والبرتغال.. وفيضانات بباكستان والصين

يشهد جنوب أوروبا واحداً من أسوأ مواسم حرائق الغابات منذ عقدين.

وتواصل الفرق المختصة مكافحة الحرائق في إسبانيا، وانضمت إليها فرق إطفاء ألمانية للمساعدة، حيث دمّرت النيران خلال الأسبوعين الماضيين فقط حوالي 1150 كيلومتراً مربعاً.

واضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم، فيما لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم.

وفي تركيا، أجلت السلطات التركية أمس، 250 من سكان شبه جزيرة غليبولي غربي البلاد، فيما تستمر محاولات إخماد حرائق الغابات.

وشاركت 12 طائرة و18 مروحية إلى جانب 900 عنصر إطفاء في جهود إخماد الحرائق.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات تفعيل الآلية الأوروبية للحماية المدنية وطلبت دعم 4 طائرات «كانادير»، بعد صعوبات في السيطرة على حرائق الغابات المندلعة منذ الخميس.

وأوضح قائد الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية، ماريو سيلفستر، أن هذا القرار جاء نتيجة التعقيدات التي واجهتها فرق الإطفاء، مشيراً إلى أن السيطرة على بعض البؤر النشطة ما زالت تشكل تحدياً كبيراً.

وأضاف إنهم لا يعرفون بعد ما إذا كان الطلب سيُستجاب له أو متى سيصل الدعم المطلوب.

في المقابل شهدت باكستان والصين فيضانات واسعة أسفرت عن قتلى ومفقودين.