"الصحة العالمية" تحذر من مغبة تفشي الأمراض في أعقاب زلزال ميانمار

حذرت منظمة الصحة العالمية من مغبة تفشي أمراض الملاريا وحمى الضنك والتهاب الكبد الوبائي في أعقاب الزلزال الذي ضرب ميانمار وذلك في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي وانعدام الوصول إلى المياه النظيفة.

وقال الدكتور ثوشارا فرناندو ممثل المنظمة في ميانمار بمؤتمر صحفي “عبر الفيديو” أعقب زيارة قام بها لمنطقة الزلزال في “نا بى تاو وغيرها” إن المستشفيات مكتظة بالمرضى والإمدادات الطبية على وشك النفاد إضافة إلى انقطاع في الكهرباء ونقص في الوقود محذرا من تفشي الأمراض بصورة كبيرة.

وأعرب عن قلقه المنظمة بشأن المرضى الذين يحتاجون إلى أنواع أخرى من الرعاية الطبية الأساسية مثل الأمهات الحوامل والأطفال المرضى والمرضى الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم مثل السكري وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة وقد يتعرضون لخطر انقطاع علاجهم.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية تجرى حصرا للمستشفيات والمؤسسات الطبية المتضررة والمدمرة لافتا إلى أن ثلاثة مستشفيات تضررت بشدة و22 جزئيا غير أنها لا تزال تعمل لاستقبال المرضى المصابين بجراح خطيرة.

ونوه فرناندو إلى أن المنظمة سلمت ثلاثة أطنان من الإمدادات الطبية إلى مستشفيات ماندالاي وناي بي داو والتي نقلت على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة في غضون 24 ساعة من وقوع الزلازل وسيتم تسليم دفعة إضافية من الإمدادات الطبية خلال الأيام المقبلة.