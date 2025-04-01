حريق "سيلفر فاير" يلتهم 1000 فدان بكاليفورنيا ويدفع الآلاف إلى الفرار

تسبب حريق غابات بعمليات إخلاء واسعة في عدة مقاطعات بوسط كاليفورنيا بعد انتشاره إلى أكثر من 1000 فدان (4.04 كيلومترات مربعة) في ست ساعات.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق "كال فاير"، أن حريق "سيلفر فاير" اندلع في تمام الساعة الـ2:11 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد في مقاطعة إنيو بالقرب من حدود الولاية مع نيفادا وسرعان ما امتد إلى 1000 فدان في ست ساعات.

وقالت إن الحريق امتد صباح يوم الإثنين إلى 1250 فدانا (5.06 كيلومترات مربعة) دون احتواء، مشيرة إلى أن سرعة الرياح التي بلغت 35 ميلا في الساعة أججت الحريق، ما "خلق ظروفا خطرة وتوقف بعض طائرات مكافحة الحرائق وتعقيد جهود الاحتواء".

وقالت المتحدثة باسم الوكالة كلوي كاستيلو إن "الرياح عشوائية بصورة كبيرة، في دقيقة تندفع شمالا وبعدها بدقيقة تندفع شرقا". وتم إصدار أوامر إخلاء لحوالي 800 منزل في لوز بمقاطعة إنيو وشالفانت بمقاطعة مونو وأحياء وايت ماونتن إستيتس، وإغلاق حوالي 50 كيلومترا من الطريق السريع الأمريكي رقم 6.