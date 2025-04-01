الصين مستعدة للمساهمة في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الثلاثاء أنّ بلاده مستعدّة لأداء "دور بنّاء" في سبيل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وفي الوقت نفسه الدفاع عن "حقوق" موسكو.

وقال الوزير الصيني لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء قبيل اجتماع مقرّر في موسكو بينه وبين نظيره الروسي سيرغي لافروف إنّ "الصين مستعدّة، مع الأخذ في الاعتبار تطلّعات الأطراف المعنية، لأداء دور بنّاء مع المجتمع الدولي... في حلّ" النزاع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويقوم وانغ بزيارة رسمية إلى روسيا من 31 مارس إلى 2 أبريل، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الصيني نظيره الروسي الثلاثاء.

وعزّزت موسكو وبكين علاقاتهما العسكرية والتجارية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 2022، على الرغم من سعي الصين إلى إظهار حيادها في هذا النزاع.

ومن المقرر أيضا أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الصيني، بحسب الكرملين.