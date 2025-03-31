36 هزة ارتدادية تضرب ميانمار بعد زلزال مدمر

ضربت 36 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 2.8 و7.5 درجات على مقياس ريختر مناطق واسعة من ميانمار حتى صباح اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي هز البلاد بقوة 7.9 درجات الجمعة الماضية، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في ميانمار.

وكان زلزال عنيف، قدرت قوته بين 7.7 و7.9 درجات، قد ضرب البلاد في تمام الساعة 12:51 بعد ظهر يوم الجمعة الماضي بالتوقيت المحلي.

وتسبب الزلزال، الذي تمركز بالقرب من مدينة ماندالاي (ثاني أكبر مدن البلاد)، في دمار واسع النطاق شمل أيضاً العاصمة نايبيداو، وأدى إلى انهيار عشرات المباني وتضرر بنى تحتية حيوية مثل مطار ماندالاي.

وفي أحدث حصيلة رسمية صدرت اليوم "الاثنين"، أعلنت حكومة ميانمار ارتفاع عدد قتلى هذا الزلزال المدمر إلى أكثر من 1700 شخص، مع استمرار انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وصرح المتحدث باسم الحكومة، الميجور جنرال زاو مين تون، بأن 3400 شخص آخرين أصيبوا بجروح، بينما لا يزال مصير أكثر من 300 شخص مجهولا وهم في عداد المفقودين.

وتكشفت أيضا تفاصيل مأساوية حول انهيار نحو 60 مسجدا وقت وقوع الزلزال أثناء صلاة الجمعة، ومقتل ما يقدر بنحو 700 مصل؛ ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الأعداد ضمن الحصيلة الرسمية الإجمالية للضحايا التي أعلنتها السلطات.