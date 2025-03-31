ترامب يهاجم بوتين وزيلينسكي وسط تعثر محادثات السلام في أوكرانيا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معبرًا عن استيائه من استمرار تعثر محادثات وقف إطلاق النار.

وفي حديثه مع شبكة "إن بي سي"، قال ترامب إنه "غاضب جدًا" من بوتين، مهددًا بفرض رسوم جمركية جديدة على النفط الروسي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.

وأضاف أن تصريحات بوتين التي تشكك في مستقبل زيلينسكي كقائد لأوكرانيا أثارت انزعاجه.

لكن ترامب عاد لاحقًا ليخفف من نبرته تجاه بوتين، موجهًا انتقاداته نحو زيلينسكي، محذرًا إياه من "مشاكل كبيرة" إذا حاول إعادة التفاوض على اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالتعدين في أوكرانيا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل رفض بوتين لخطة أمريكية-أوكرانية مشتركة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، وتصعيد روسيا لهجماتها العسكرية، مما يزيد من تعقيد جهود السلام.

ورغم تصاعد التوترات، أكد ترامب أن لديه "علاقة جيدة جدًا" مع بوتين، لكنه شدد على أن "الغضب يتبدد بسرعة" إذا اتخذ الرئيس الروسي القرارات الصحيحة.

من جانبه، قال زيلينسكي إن روسيا لم ترد على اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار غير المشروط، مؤكدًا أن الضغط الدولي القوي فقط يمكن أن يجبر موسكو على إنهاء الحرب.

وفي سياق تهديده بفرض رسوم على النفط الروسي، أوضح ترامب أن أي دولة تشتري النفط من روسيا ستواجه قيودًا تجارية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى احتمال فرض رسوم تصل إلى 50٪ على النفط الروسي.

وتواصل الحرب في أوكرانيا تصعيدها، حيث شنت القوات الروسية هجمات جديدة على مدينة خاركيف، فيما أعلنت موسكو تقدمها في منطقة دنيبروبيتروفسك، مما يعكس تصاعد التوترات العسكرية وعدم وجود أفق قريب لوقف إطلاق النار.