ترامب يهدد إيران بقصف لا مثيل له وطهران تتوعد بضرب «دييغو غارسيا»

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، أمس، بقصف لا مثيل له وفرض رسوم جمركية عليها إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن يضمن عدم تطويرها سلاحاً نووياً.

وقال خلال مقابلة هاتفية مع قناة «إن بي سي نيوز» إنه سيفرض أيضاً رسوماً جمركية. وكشف عن محادثات تجري بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين.

وترفض طهران حتى الآن تحذيرات ترامب لها بالتوصل إلى اتفاق أو مواجهة عواقب عسكرية. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إن الجانب الأمريكي تسلم ردّ إيران على رسالة ترامب، مشيراً إلى أنه رغم رفض فكرة التفاوض المباشر، فقد تم التأكيد على أن باب التفاوض غير المباشر لا يزال مفتوحاً.

وفي المقابل هددت إيران بنهج هجومي وقوة مضاعفة في التعامل مع من تعتبرهم أعداءها.

وقال مسؤول عسكري إيراني بارز لصحيفة «تليغراف» البريطانية، إن بلاده قادرة على ضرب قاعدة دييغو غارسيا البريطانية الأمريكية في المحيط الهندي إذا تعرضت لهجوم أمريكي.

وكان الجيش الأمريكي نقل قاذفات شبحية بعيدة المدى من طراز «بي 2»، إلى القاعدة، ما أثار تكهنات بإمكانية استخدامها لتوجيه ضربات لإيران.