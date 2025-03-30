بوتين يهنئ المسلمين في روسيا بعيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” المسلمين في روسيا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال بوتين في تهنئته - التي نشرت اليوم على موقع الإدارة الدينية لمسلمي روسيا - : "أهنئكم بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يأتي عقب شهر رمضان الكريم ويعد أحد أكثر الأعياد قدسية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم ويجسد سعي الناس نحو الكمال الأخلاقي والرحمة والتعاطف".

وأضاف الرئيس الروسي أن المسلمين الروس يحافظون بكل عناية على الإرث الروحي والتاريخي الغني لأسلافهم، ويحترمون تقاليد وعادات وتعاليم الآباء والأجداد، وينقلونها للأجيال الناشئة ولهذا السبب يحتفل بهذا العيد على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد متمنيا للمسلمين الروس دوام الصحة والنجاح في أعمالهم وحياتهم".

من جانبه، قال المفتي رواي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا في خِطْبَة صلاة العيد التي أقيمت في جامع موسكو الكبير بحضور آلاف المصلين إن "أبناء جميع الأديان يحظون بالمحبة والاحترام الكبيرين في روسيا ومن قبل الرئيس فلاديمير بوتين".