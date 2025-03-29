مجلس الأمن يؤكد دعمه لاتفاق السلام في البوسنة والهرسك

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن قلقهم العميق إزاء التطورات الأخيرة في البوسنة والهرسك، وأكدوا في بيان صحفي أصدروه بالتوافق، الليلة الماضية، دعمهم الكامل لتنفيذ الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك وملحقاته.

وحث أعضاء مجلس الأمن الكيانين المعنيين، والشعوب الثلاثة المكونة للبوسنة والهرسك، والجهات الأخرى، وجميع الأطراف السياسية الفاعلة هناك على الالتزام بأحكام اتفاق دايتون للسلام والدستور، والانخراط في حوار صادق ومفتوح وبنّاء للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها السياسي. وشددوا على ضرورة تجنب أساليب المواجهة، والحفاظ على السلام وتعزيز الاستقرار لحل النزاعات بروح التوافق.

ودعا الأعضاء جميع الأطراف المعنية إلى الامتناع عن التصريحات والأعمال الاستفزازية والمثيرة للانقسام، والتخلي عنها، معربين عن دعمهم لعملية "ألثيا" التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، والتي تعمل وفقًا لولايتها.

وأكدوا على أستمرار الإلتزام الراسخ لمجلس الأمن بسيادة البوسنة والهرسك واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبما يتوافق مع اتفاق دايتون للسلام.