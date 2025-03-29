مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم على بلدة كوكورو غربي النيجر

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، على بلدة كوكورو غربي النيجر، وأسفر عن مقتل 44 مدنيا على الأقل وإصابة 13 آخرين بجروح بالغة.

وأعرب أعضاء المجلس في بيان صحفي، أمس، عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، ولسلطات وشعب النيجر عامة، وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وجدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم موقف المجلس الذي يعتبر الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة، مؤكدين في هذا الصدد أن أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها، ومكان وقوعها، وتوقيتها، ومرتكبيها.

وشددوا على ضرورة قيام جميع الدول بمكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين نتيجة للأعمال الإرهابية بجميع الوسائل، وذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي.