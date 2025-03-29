حصيلة قتلى زلزال بورما ترتفع إلى 700

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب بورما إلى نحو 700 قتيل و1,700 جريح، وفق ما أعلنه المجلس العسكري الحاكم في البلاد السبت. وضرب زلزال بقوة 7,7 درجات شمال غرب مدينة ساغاينغ في وسط بورما بعد ظهر الجمعة، متسببا بدمار كبير في مناطق عدة من البلاد.

وأعلنت حالة الطوارئ في ست مناطق بما في ذلك ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، والتي كانت قريبة من مركز الزلزال وشهدت دمارا هائلا.وقال فريق الإعلام التابع للمجلس العسكري في بيان إنه تم تأكيد مقتل 694 شخصا في منطقة ماندالاي وحدها وجرح 1,670.

ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى، خاصة وأن الحجم الحقيقي للكارثة لم يتضح بعد بسبب غياب الاتصالات. وأظهرت صور لوكالة فرانس برس من ماندالاي أنقاض عدة مبان منهارة، مع وجود أشخاص يبحثون عن أحياء بين الركام.