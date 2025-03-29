الاتحاد الأوروبي ما زال يأمل تفادي حرب تجارية مع واشنطن

مازال الاتحاد الأوروبي يأمل تفادي حرب تجارية مع الولايات المتحدة، بحسب ما قال الجمعة الناطق باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، بعدما قرّرت واشنطن رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات.

وقال شتيفن هيبيشترايت في إحاطته الإعلامية الدورية "ما زلنا حتّى الساعة نعوّل على المحادثات مع الولايات المتحدة للتوصّل إلى اتفاق قد يسمح بتفادي حرب تجارية".

وقبل يومين، قرّرت إدارة دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، في خطوة تدخل حيّز التنفيذ في 3 أبريل ومن شأنها أن تنعكس سلبا على قطاع السيّارات الألماني المتأزّم أصلا.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن "أسف شديد" لقرار ترامب الذي "سيُنظر فيه وفق الأصول".

وأتى هذا القرار بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي تأجيل سريان تدابيره المضادة للردّ على فرض الإدارة الأميركية رسوما بنسبة 25 % على الصلب والألمينيوم لإفساح المجال لحلّ متفاوض عليه.

وزار المفوّض الأوروبي المعني بشؤون التجارة ماركوس سيفكوفيتش واشنطن الثلاثاء لمواصلة الحوار، لكن من دون التوصّل إلى أيّ نتيجة تذكر، بالرغم من "المحادثات الجوهرية" و"العمل الدؤوب"، بحسب ما كتب المفوّض على "اكس".

واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس الذي تتولّى حكومته تصريف الأعمال حتى تشكيل ائتلاف جديد بزعامة فريدريش ميرتس مرتقب في منتصف أبريل ، أن الحرب التجارية "لن تؤدّي سوى إلى خاسرين"، على ما قال الناطق باسمه، ومن هنا أهمية مواصلة الحوار.

وردّا على سؤال حول ردّ محتمل للاتحاد الأوروبي يستهدف أيضا عمالقة التكنولوجيا الأميركيين، قال شتيفن هيبيشترايت إن ما من احتمالات "مستبعدة" راهنا.