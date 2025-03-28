ماذا قال بوتين عن رغبة ترامب في السيطرة على غرينلاند؟

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراً واضحاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خططه لضم غرينلاند، بعد إعلان ترامب أكثر من مرة عن رغبته الجامحة في السيطرة على الجزيرة الخاضعة لسيطرة الدنمارك.

جاء تحذير بوتين بعد تصريحات ترامب الأخيرة التي أكد فيها عزمه على السيطرة على غرينلاند، مدعياً أن ذلك ضروري لـ"الأمن الدولي"، ومهدداً بالاستيلاء عليها "بطريقة أو بأخرى"، في الوقت الذي أعلنت فيه غرينلاند رفضها القاطع لأن تصبح جزءاً من طموحات ترامب التوسعية.

وفي تطور لافت، كشفت صحيفة "الإندبندنت" أن المسؤولين الأمريكيين فشلوا في العثور على أي شخص في غرينلاند مستعد لاستقبال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وزوجته أوشا خلال زيارتهم المزمعة للجزيرة.

ووفقاً للتقارير، لجأ المسؤولون الأمريكيون إلى البحث "من باب إلى باب" لترتيب لقاء، لكنهم واجهوا رفضاً قوياً من السكان المحليين.

وبدا بوتين وكأنه يوجه رسالة تحذير لترامب خلال تعليقه على التطورات الأخيرة، قائلاً إنه "يراقب الموقف عن كثب".

وأشار في خطاب له إلى أن روسيا ستزيد من وجودها العسكري في القطب الشمالي، رغم تأكيده أن قضية غرينلاند "لا تعني روسيا مباشرة".

ولفت بوتين إلى أن تصريحات ترامب ليست مجرد "حديث عابر"، بل تعكس خططاً أمريكية جادة ذات جذور تاريخية لتعزيز النفوذ الجيوسياسي والعسكري في المنطقة. وأضاف: "سيكون خطأً فادحاً اعتبار هذا مجرد كلام غير مدروس".

كما حذر بوتين من أن دول حلف الناتو تتخذ من منطقة القطب الشمالي نقطة ارتكاز لصراعات محتملة، مؤكداً أن روسيا ستطور قدراتها الدفاعية و"لن تسمح باختراق سيادتها".

من جهة أخرى، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى استعداد بلاده للتعاون في المنطقة مع "دول صديقة، بما فيها الغربية"، ما قد يترك هامشاً للتفاهم مع واشنطن.

يأتي هذا التصعيد في وقت تواصل الولايات المتحدة جهودها لوساطة وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الحرب الروسية الأوكرانية.