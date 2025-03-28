زلزال بقوة 7,7 درجات يضرب وسط بورما

ضرب زلزال بقوة 7,7 درجات وسط بورما الجمعة، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، متسببا بتصدّع بعض طرقات العاصمة نايبيداو فيما شعر سكان في الصين وتايلاند بالهزة.

وتم تحديد مركز الزلزال في منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كلم قرابة الساعة 12,50 بالتوقيت المحلي (06,20 ت غ)، بحسب الهيئة.

وتم تعليق بعض خدمات المترو والقطارات الخفيفة في بانكوك.

وأفاد مراسلو فرانس برس في نايبيداو بأن طرقات تصدّعت وانهارت أسقف عدد من الأبنية نظرا لقوة الزلزال.

شعر بالهزة أيضا سكان من شمال تايلاند وصولا إلى العاصمة بانكوك، حيث هرعوا إلى الشوارع فيما اهتزت الأبنية.

وأعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية بايثونغتارن شيناواترا عن "اجتماع طارئ" بعد الزلزال.

وقال دوانغجاي الذي يقطن مدينة شيانغ ماي السياحية الشهيرة في تايلاند لفرانس برس "سمعته. كنت نائما في منزلي. ركضت بأسرع ما يمكن من المبنى مرتديا ملابس النوم".

كما شعر سكان مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين بالهزة، بحسب ما أفادت وكالة الزلازل في بكين، التي أشارت إلى أن قوة الهزة بلغت7,9 درجات.

تشهد بورما هزات أرضية عادة إذ ضربت ستة زلازل بلغت قوتها سبع درجات أو أكثر بين العامين 1930 و1956 قرب صدع ساغينغ الذي يمر في وسط البلاد ويمتد من الشمال إلى الجنوب، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وفي 2016 أسفر زلزال بقوة 6,8 درجات ضرب العاصمة القديمة باغان في وسط بورما، عن مقتل ثلاثة أشخاص وأدى إلى انهيار أبراج وجدران معبد في الوجهة السياحية.

يعاني النظام الصحي من الضغط في الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وخصوصا في ولاياتها الريفية.