روبيو: الولايات المتحدة "قلقة" إزاء "عدم الاستقرار" في تركيا

عبّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن قلقه بشأن "عدم الاستقرار" في تركيا حيث تواصل السلطات قمع احتجاجات تنظّمها المعارضة، مؤكداً في الوقت نفسه رغبة بلاده بالعمل مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال روبيو للصحافيين أثناء عودته جوا من سورينام إلى ميامي بولاية فلوريدا "نحن نراقب الوضع. لقد أعربنا عن قلقنا. لا نريد أن نرى حالة عدم استقرار مماثلة في حكم أيّ دولة حليفة لنا بهذا القدر".

وكان روبيو قال الثلاثاء خلال استقباله نظيره التركي هاكان فيدان في واشنطن إنّه عبّر عن "قلقه" إزاء التوقيفات والتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها تركيا منذ أسبوع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ الوزيرين بحثا في اجتماعهما شؤونا تتّصل خصوصا بالتعاون الأمني والتجاري بين بلديهما.

وأضافت أنّ روبيو "أعرب عن قلقه بشأن التوقيفات والاحتجاجات الأخيرة في تركيا".

وتتواصل الاحتجاجات في تركيا حيث أوقفت السلطات أكثر من 1400 متظاهر منذ بدأ قبل حوالى أسبوع تحرّك واسع تنديدا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز خصم للرئيس رجب طيب اردوغان.

ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، القوة الرئيسية في المعارضة، إلى تظاهرة حاشدة في إسطنبول السبت دعما لإمام أوغلو.