انتخاب رئيس مؤقت لبلدية إسطنبول

انتخب المجلس البلدي الذي تديره المعارضة في مدينة إسطنبول، أمس، رئيس بلدية مؤقتاً لإدارة المدينة بعد حبس رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بسبب اتهامات بالفساد ينفيها هو وأنصاره، ويصفونها بأنها مسيسة.

واختار أعضاء المجلس وعددهم 314، نوري أصلان لرئاسة البلدية بتأييد 177 صوتاً. ومن المقرر أن يدير رئيس البلدية المؤقت شؤون المدينة للفترة المتبقية في ولاية إمام أوغلو.



والأحد، أعلنت وزارة الداخلية التركية، تعليق عمل أوغلو كرئيس للبلدية، بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجنه في إطار تحقيق يتعلق بقضايا فساد.

وأفاد بيان للوزارة بأنه تم تعليق عمله كرئيس للبلدية.

وأوضح البيان أنه تم اعتقال إمام أوغلو، بتهم متعددة تشمل: «تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشى، التلاعب في عطاءات المؤسسات والمنظمات العامة، إنشاء منظمة لارتكاب جريمة».



وتتواصل الاحتجاجات في تركيا، حيث أوقفت السلطات أكثر من 1400 متظاهر منذ بدأ تحرّك واسع تنديداً باعتقال رئيس بلدية إسطنبول قبل أسبوع.