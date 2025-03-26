هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب شمال الصين

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، منطقة يونغتشينغ في مدينة لانغفانغ بمقاطعة خبي شمال الصين، فجر اليوم الأربعاء.وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل، أن الهزة وقعت على عمق 20 كيلومتراً.

وأفادت قناة الصين المركزية، بأن سكان العاصمة بكين شعروا بالهزة، وتلقى العديد منهم رسائل تحذيرية على هواتفهم المحمولة تنبههم بوقوع الهزة الأرضية.

وسجلت أجهزة الرصد خمس هزات ارتدادية في المنطقة نفسها حتى الساعة الثالثة فجراً عقب الزلزال الرئيسي.ولم تسجل السلطات الصينية أي إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة.