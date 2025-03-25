ارتفاع كبير للأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الأسبوع

سجلت أسعار الأسهم الأمريكية ارتفاعاً كبيراً في ختام تعاملات اليوم الاثنين مع بدء أسبوع التداول الجديد بعد تراجعها خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

و ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 8ر1% ليبدأ أول مكاسب أسبوعية بعد 4 أسابيع من التراجع.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4ر1%، في حين وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 3ر2% في ختام التعاملات

وقال روس مايفيلد المحلل في شركة بيرد "كانت السوق مهيأ للاستجابة بشكل جيد إذا تراجعت الإدارة عن بعض تهديدات التعريفات الجمركية أو حتى قدمت مخارج للتوترات، وهذا هو ما نراه هنا"

ورغم ارتفاعه اليوم مازال مؤشر ناسداك أقل بنسبة 9ر1% عن مستواه في بداية العام الحالي بسبب المخاوف من تداعيات الحروب التجارية التي يمكن أن تشعلها الرسوم الجمركية التي يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الواردات.

ومازالت سوق الأسهم الأمريكية تركز على على كيفية تأثير التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات، في نهاية المطاف، على التضخم وإنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي.

وقد شهدت الأسهم موجات من الأمل والقلق مع الإعلان عن تعريفات، تم تطبيقها أو إلغاؤها. كما يُمكن تخفيف حدة الموجة الجديدة من التعريفات الجمركية، المقرر تطبيقها في 2 أبريل أو إلغائها قبل دخولها حيز التنفيذ.

وصرحت أولريكه هوفمان-بورشاردي، كبيرة مسؤولي الاستثمار في الأسهم العالمية في يو بي إس لإدارة الثروات العالمية: "لم يتضح بعد نطاق ومعدل التعريفات الجمركية، ومن المحتمل أيضًا حدوث دورة من التصعيد المتبادل في الأسابيع التي تلي الإعلان، مما قد يُؤدي إلى المزيد من نوبات التقلب في السوق".

في الوقت نفسه جاءت مكاسب الأسهم الأمريكية في صباح اليوم واسعة النطاق. وارتفعت أكثر من 84% من أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وحققت جميع قطاعات المؤشر مكاسب.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا موجة الارتفاع اليوم. وارتفع سهم إنفيديا لأشباه الموصلات بنسبة 2ر3% في حين ارتفع سهم آبل للإلكترونيات بنسبة 1ر1% وارتفع سهم تسلا للسيارات الكهربائية بنسبة 9ر11% ليصبح السهم الأكثر ارتفاعا على مؤشر إس أند بي 500 اليوم، لكنه مازال أقل بنسبة 31% تقريبا عن مستواه في بداية العام الحالي. ويعاني سهم الشركة من المخاوف من انصراف العملاء عن سياراتها بسبب الجهود التي يقودها رئيسها التنفيذي إيلون ماسك لخفض الإنفاق وحجم قوة العمل في الحكومة الاتحادية الأمريكية.