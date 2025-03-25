ترامب: اتفاق المعادن مع أوكرانيا وشيك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن توقيع اتفاقية تقاسم عائدات المعادن الأوكرانية المهمة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا أصبح وشيكاً.

وصرح ترامب للصحافيين خلال اجتماعه بأعضاء حكومته بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع أوكرانيا بشأن إمكانية امتلاك شركات أمريكية محطات طاقة أوكرانية.

وأضاف: «نحن نحرز تقدماً جيداً فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا. وأحد الأشياء التي نقوم بها هو توقيع اتفاق قريباً جداً بشأن المعادن الأرضية النادرة مع أوكرانيا».

كما أوضح ترامب أن الولايات المتحدة توقع اتفاقيات في مواقع مختلفة من أجل استخراج المعادن الأرضية النادرة والموارد الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وتجري واشنطن محادثات منفصلة في الرياض مع وفدين روسي وأوكراني للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب بين البلدين يبدأ بإحياء اتفاقية البحر الأسود لعام 2022.

ويدرس المسؤولون الآن إمكان استئناف اتفاقية البحر الأسود للحبوب، وهي اتفاقية مدتها عام سمحت بشحن ملايين الأطنان من الحبوب وغيرها من صادرات الأغذية من موانئ أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إحاطته اليومية إن مسألة اتفاقية البحر الأسود وجميع الجوانب المتعلقة بتجديدها مطروحة على جدول الأعمال.

وأضاف أن هناك تفاهماً مشتركاً مع أمريكا بشأن الاستعداد لتسوية في أوكرانيا، وإن لدى موسكو وواشنطن الرغبة بحل الأزمة الأوكرانية.