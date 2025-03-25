إيران تنفتح على حوار غير مباشر مع واشنطن

أعلنت إيران أمس انفتاحها على إجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن بعدما وجه الرئيس دونالد ترامب إنذاراً نهائياً للتوصل لاتفاق نووي جديد.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن الطريق مفتوح لإجراء مفاوضات غير مباشرة، رافضاً احتمال إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن ما لم يتغير موقف الطرف الآخر تجاه بلاده.

جاء هذا بعدما صرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، مايك والتز، الأحد، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعو طهران إلى التخلي عن برنامجها النووي بالكامل وإلا فستواجه العواقب.

وأضاف في برنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس نيوز»، أن الوقت قد حان لتخلي إيران تماماً عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية، والضغط من أجل تفكيك كامل لبرنامجها.