مطار هيثرو يدافع عن قرار وقف العمليات بسبب انقطاع للكهرباء

دافع مسؤولون في مطار هيثرو البريطاني عن قرار وقف العمليات في أكثر مطارات أوروبا ازدحاما يوم الجمعة وسط تبادل للاتهامات بشأن إغلاق استمر 18 ساعة كلف شركات الطيران عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية وعطل آلاف المسافرين.

وتزايدت التساؤلات حول كيفية توقف قطاع حيوي كهذا في البنية التحتية البريطانية وما إذا كانت هناك حقا حاجة إلى إغلاق جميع مباني الركاب الأربعة في هيثرو خلال الواقعة. لكن الشبكة الوطنية للكهرباء وهيئة مطار هيثرو اتفقتا مبدئيا على أن تعطل محول كهربائي هو حدث غير مسبوق.

ورغم ذلك اضطر المطار للدفاع عن قرار الإغلاق بعد أن قال رئيس الشبكة الوطنية للكهرباء لصحيفة فاينانشال تايمز إن الشبكة ظلت قادرة على تزويد المطار بالكهرباء طوال فترة الأزمة.

وأوضح مطار هيثرو أن حريقا اندلع في محطة فرعية قريبة مساء يوم الخميس مما أدى إلى توقف عملياته وأجبره على الإغلاق حتى يعيد ضبط أنظمته وتحويل الإمداد إلى محطة فرعية بديلة.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو "كان من الضروري إيقاف تشغيل مئات الأنظمة الحيوية في جميع أنحاء المطار بشكل آمن ثم إعادة تشغيلها بصورة آمنة ومنهجية".

وأضاف "نظرا لحجم مطار هيثرو وتعقيد عملياته، شكلت إعادة التشغيل بأمان بعد انقطاع بهذا الحجم تحديا كبيرا".

وقال جون بيتيجرو الرئيس التنفيذي للشبكة الوطنية إن هناك محطتين فرعيتين كانتا قادرتين على إمداد مطار هيثرو بالكهرباء مما يثبت قدرة الشبكة على الصمود.

وأضاف للصحيفة "محطتان فرعيتان كانتا متاحتين دوما لشركات التوزيع وهيثرو للإمداد بالكهرباء".

وتجري الحكومة ومطار هيثرو تحقيقين منفصلين في الواقعة.

وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر لمحطة سكاي نيوز اليوم الاثنين "من المهم حقا أن نتعلم الدروس المستفادة من ذلك ولهذا السبب أعتقد أن المراجعتين... ستكونان مهمتين للغاية".