باكستان: اكتشاف فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي

أظهرت عينات بيئية مأخوذة من 18 منطقة في باكستان نتائج إيجابية لفيروس شلل الأطفال، مما يشير إلى وجود الفيروس في هذه المناطق.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن مسؤول في المختبر المرجعي الإقليمي لاستئصال شلل الأطفال في المعهد الوطني للصحة، اليوم الاثنين، قوله إنه تم جمع عينات بيئية (مياه صرف صحي) من 22 منطقة.

وتم اكتشاف فيروس شلل الأطفال البري من النمط 1 (دبليو بي في 1) في عينات الصرف الصحي المأخوذة من 18 منطقة ، بينما أظهرت عينات مأخوذة من أربع مناطق نتائج سلبية للفيروس.

وتعد عينة الصرف الصحي المأخوذة من منطقة ما هي المعيار الأساسي المستخدم لتحديد وجود الفيروس في تلك المنطقة.

وتحدد العينة ما إذا كانت حملات التطعيم ضد شلل الأطفال تؤدي إلى المناعة المطلوبة بين الأطفال.

وقال المسؤول إن برنامج استئصال شلل الأطفال في باكستان قد وسع مواقع المراقبة البيئية من 65 موقعا في عام 2021 إلى 127 موقعا في عام 2025.

ويقوم البرنامج أيضا بتنفيذ حملات تطعيم صارمة لحماية الأطفال من شلل الأطفال ومنع انتقال الفيروس.

وأشار المسؤول إلى أنه من المقرر إجراء حملة التطعيم الوطنية القادمة في الفترة من 21 إلى 27 أبريل، بهدف تطعيم 4ر45 مليون طفل تحت سن الخامسة في أنحاء البلاد.