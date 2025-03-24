واشنطن تستهدف هدنة في أوكرانيا 20 أبريل

تبدأ في السعودية، اليوم، محادثات إنهاء حرب أوكرانيا، التي سبقتها أمس اجتماعات تمهيدية بين الوفدين الأوكراني والأمريكي، على أن يعقد لقاء مماثل بين الوفدين الأمريكي والروسي.

وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن تأمل خلال المحادثات في التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا بحلول 20 أبريل، لكن موسكو قللت من توقعات التوصل إلى حل سريع للنزاع في أوكرانيا، قائلة إن المفاوضات ما زالت في بداياتها، وحذرت من أنها ستكون صعبة. وقالت إن التركيز في المحادثات مع الولايات المتحدة سيكون استئنافاً لاتفاق نقل الحبوب بشكل آمن في البحر الأسود.

وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إنه يتوقع أن تحقق أوكرانيا وروسيا تقدماً بشأن وقف إطلاق النار في البحر الأسود خلال المحادثات، ومن ثم ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف إطلاق نار شامل.

كما ذكرت موسكو أن أجواء المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، كانت مليئة بالثقة، وصريحة وبناءة، منوهة بأنها كانت واحدة من أطول المحادثات بين رئيسي دولتين.

ونوهت كذلك بأن الاتصال كان خطوة نحو لقاء مباشر.

وذكر الكرملين في مقطع مصور نشره التلفزيون الرسمي أن بوتين وترامب ربما تواصلا خلال الأشهر القليلة الماضية مرات أخرى بخلاف المكالمتين الهاتفيتين المعلنتين.

ولم يعلن حتى الآن سوى عن مكالمتين بين بوتين وترامب هذا العام في 12 فبراير و18 مارس، لكن هناك تكهنات بأنهما تواصلا مرات أخرى، إضافة إلى تقارير تفيد بأنهما تحدثا قبل انتخاب ترامب العام الماضي.