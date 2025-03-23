منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على مصلين في النيجر

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين كانوا يؤدون صلاة الجمعة في قرية فامبيتا، التابعة لبلدية تيرا في النيجر يوم 21 مارس الجاري، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعرب معالي حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة النكراء، مقدما تعازيه لأسر الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبا.

وأكد تضامن المنظمة الكامل مع جمهورية النيجر وشعبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وإدانتها للإرهاب بكل أشكاله، ودعمها لجهود حكومة النيجر لمواجهته.