الصين تؤكد التزامها مواصلة المسار "الصحيح" للعولمة

أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أمام منتدى لرجال الأعمال في بكين الأحد، أن بلاده "ستلتزم بالاتجاه الصحيح للعولمة الاقتصادية" في مواجهة "التشرذم".

وينعقد منتدى التنمية الصيني السنوي في ظل تجدد الحرب التجارية مع واشنطن، حيث تشكل عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تهديداً للصادرات الصينية.

ومنذ انتهاء وباء كوفيد، تسعى بكين إلى توجيه اقتصادها نحو مسار أكثر استقرارا، خاصة من خلال تعزيز الاستهلاك.

وقال لي تشيانغ للمسؤولين الصينيين ورجال الأعمال الدوليين "ستقف الصين بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ، جانب الإنصاف والعدالة، وستتصرف بطريقة محقة في ظل اضطرابات الزمن".

وأضاف أن الصين "ستلتزم بالاتجاه الصحيح للعولمة الاقتصادية وتمارس تعددية حقيقية وتكافح لتكون قوة للاستقرار واليقين".

وحذر رئيس الوزراء الصيني من أن "التشرذم الاقتصادي العالمي يتفاقم اليوم"، مضيفا أن "عدم الاستقرار وعدم اليقين آخذان في الازدياد".

وجاءت كلمة لي في افتتاح المنتدى الصيني الذي حضره هذا العام كبار قادة الأعمال، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك.