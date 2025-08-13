كارثة حرائق الغابات تجتاح اليونان وإجلاء الآلاف





يكافح رجال الإطفاء حرائق غابات متعددة في أنحاء اليونان اليوم الأربعاء، بما في ذلك الحرائق التي تهدد القرى والبلدات القريبة من مدينة باتراس الغربية وعلى جزيرتين سياحيتين.

وأتت الحرائق على المنازل والمزارع والمصانع، مما دفع السلطات إلى إجلاء الآلاف من السكان والسياح منذ أمس الثلاثاء.

وأفادت هيئة الإذاعة اليونانية العامة بأن عشرات الأشخاص نُقلوا إلى المستشفيات جراء استنشاقهم الدخان منذ أمس الثلاثاء. وصرح المتحدث باسم فرقة الإطفاء فاسيليس فاثراكويانيس في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم الأربعاء، بأن نحو 13 رجل إطفاء تلقوا العلاج من حروق وإصابات أخرى.

ونشرت السلطات ما يقرب من 5000 رجل إطفاء مدعومين بثلاث وثلاثين طائرة منذ الفجر لاحتواء النيران التي أججتها الرياح والطقس الحار الجاف بالقرب من باتراس، وعلى جزيرتي خيوس وزاكينثوس السياحيتين وفي ثلاث مناطق داخلية على الأقل.

وقال فاثراكويانيس "اليوم، سيكون يوما صعبا للغاية، إذ سيكون خطر اندلاع حرائق الغابات في معظم مناطق البلاد مرتفعا للغاية". ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية في بعض المناطق.

وتصاعدت النيران والدخان الأسود فوق مصنع للأسمنت اشتعلت فيه النيران بسبب حريق هائل اجتاح بساتين الزيتون والغابات وأدى إلى تعطيل حركة السكك الحديدية بالقرب من باتراس اليوم الأربعاء.

وأمرت السلطات سكان بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 7700 شخص بالقرب من باتراس بإخلاء منازلهم أمس الثلاثاء وأصدرت تنبيهات جديدة اليوم الأربعاء، ونصحت سكان قريتين قريبتين بمغادرة منازلهم.

وفي جزيرة خيوس، استخدم خفر السواحل القوارب لنقل الناس إلى أماكن آمنة أمس الثلاثاء مع وصول النيران إلى الشواطئ.

كما شهدت إسبانيا والبرتغال وتركيا ومنطقة البلقان حرائق غابات في الأيام الماضية، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء من أوروبا. وفي ألبانيا والجبل الأسود، دمرت حرائق الغابات منازل وممتلكات منذ الأسبوع الماضي.