النمسا تدعم انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي

جددت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، دعمها لعملية توسيع الاتحاد الأوروبي، وأشادت بالتقدم الذي أحرزته مقدونيا الشِّمالية على مسار الانضمام إلى التجمع الأوروبي.

جاء تصريح رايزنجر، عقب استقبالها نظيرها المقدوني الشمالي تيمتشو موكونسكي، في العاصمة النمساوية فيينا، حيث أكدت الوزيرة الأهمية الإستراتيجية لتكامل دول غرب البلقان مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة للأمن والاستقرار في أوروبا.

وأشار الوزيران إلى أهمية تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في إطار التكامل الأوروبي.

وأكدت الوزيرة رايزنجر، دعم بلادها لانضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وقالت إن ذلك جزء لا يتجزأ من سياسة النمسا الخارجية، معربة عن قناعتها بأن مستقبل شمال مقدونيا يكمن في الاتحاد الأوروبي.