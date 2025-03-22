بوينج تفوز بعقد تصنيع المقاتلة إف-47

فازت شركة بوينج بعقد تصنيع الطائرة المقاتلة إف-47 بعد أن منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عقد التصنيع



وسيعمل "برنامج الجيل التالي للهيمنة الجوية" على استبدال طائرة إف-22 رابتور التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن لتحل محلها طائرة مأهولة تم تصميمها لدخول القتال جنبا إلى جنب مع الطائرات المسيرة.

وقال ترامب “قدمنا طلبية لعدد كبير”. دون أن يحدد السعر

تبلغ قيمة عقد تطوير الهندسة والتصنيع أكثر من 20 مليار دولار.

وقال رئيس أركان القوات الجوية الجنرال ديفيد ألفين "بالمقارنة مع طائرة إف-22، فإن طائرة إف-47 ستكون أقل تكلفة وأكثر قدرة على التكيف مع التهديدات المستقبلية، وسيكون لدينا المزيد من طائرات إف-47 في مخزوننا ".

وكان المستشار الرئاسي إيلون ماسك قد عبر شكوكه في فعالية الطائرات المقاتلة عالية المستوى المأهولة، قائلا إن الطائرات المسيرة الأرخص خيار أفضل.