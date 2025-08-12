روسيا تحبط عملية إرهابية في مقاطعة موسكو

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بإحباط عملية إرهابية في مقاطعة موسكو، خطط لها عميل لاستخبارات نظام كييف، تهدف لاغتيال ضابط عسكري روسي رفيع المستوى باستخدام سيارة محملة بـ60 كغ من المتفجرات.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن الجهاز اعتقل شخصا "كان يُحضر لعمل إرهابي في مقاطعة موسكو. وخلال الأنشطة العملياتية والتحقيقية، تم تحديد هوية عميل من الأجهزة الخاصة الأوكرانية يُدعى "رافين"، مُجنّد في دولة ثالثة".

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "كان من المقرر بعد ذلك إيقاف السيارة، المُحمّلة بأكثر من 60 كغ من المتفجرات، في مكان يُحدده العدو، وتفجيرها عند مرور ضابط عسكري رفيع المستوى من وزارة الدفاع الروسية، بالقرب منها".

واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الشخص "وهو في طريقه إلى مكان الجريمة المُخطط لها، وخلال الاستجواب اعترف بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات المعادية، وتلقيه عرضا بفرصة العودة إلى بلده الأصلي، وتجنب الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية، مقابل ارتكاب عمل إرهابي".

وفتحت إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة روستوف، قضايا جنائية بحق المجرم، منها قضية مرتبطة بالخيانة العظمى وتصنيع ونقل غير القانوني للمتفجرات وغيرها من القضايا.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد حذر في وقت سابق، من أن جهاز الاستخبارات الأوكرانية، والهيئات القومية الأوكرانية، تستخدم مواطنين روس لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية كمفجرين انتحاريين. وهذا يسمح للأجهزة الخاصة الأوكرانية بالتخلص من شهود غير مرغوب فيهم، وعدم دفع المكافأة الموعودة لهم.