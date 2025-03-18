مجلس حكماء المسلمين يرحب بإتمام مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

رحِّب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف، بإعلان جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا إتمامَ مفاوضات السلام بينهما، مشيرًا إلى أنَّ من شأن هذه الخطوة المهمة أن تُسهم في تحقيق السَّلام وتعزيز الاستقرار بمنطقة القوقاز.

وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، سعادة المستشار محمد عبد السلام، في تصريحٍ له اليوم ، إنَّ مجلس حكماء المسلمين يرحِّب بإتمام مفاوضات إحلال السلام بين البلدين، مؤكدًا دعم المجلس لكافة الجهود الرامية لتعزيز السِّلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى أهمية مواصلة العمل على بناء جسور التواصل والإعلاء من قيم الحوار والتعاون بين البلدين، بما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبيهما.