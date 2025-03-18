روسيا: دمرنا 46 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن أنظمة دفاعاتها الجوية دمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، معظمها فوق منطقة بيلجورود على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق تيليجرام أن 41 طائرة مسيرة أُسقطت فوق بيلجورود، والبقية فوق بريانسك وكورسك وأوريول.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود عبر تيليجرام إن شخصا أصيب في الهجوم الذي وقع الليلة الماضية فيما تضررت عدة منازل.

وقال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك التي تقع أيضا على الحدود مع أوكرانيا إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم.

ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا عن الهجوم.