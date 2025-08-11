قتيل و4 مصابين وانهيار 16 مبنى في زلزال تركيا

قتل شخص وأصيب 29 آخرون في زلزال بقوة 6,1 درجات ضرب الأحد منطقة سندرجي في غرب تركيا مخلفا أربعة مصابين، وفق ما أفادت السلطات التركية.

وشعر بالزلزال الذي سُجل في الساعة 19,53 (16,53 بتوقيت غرينتش) سكان العديد من المدن في غرب البلاد، بينها اسطنبول وإزمير، بحسب وكالة إدارة الكوارث.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا للصحافيين الذين هرعوا إلى المنطقة إن "شخصا يبلغ 81 عاما توفي بعد وقت قصير من إنقاذه من تحت الأنقاض".

وأضاف "الحمد لله لم يتعرض أي من جرحانا الـ29 لإصابات خطيرة".

في القرى المحيطة بسندرجي، انهار ستة عشر مبنى، بينها أربعة منازل واثني عشر مبنى فارغا، من دون وقوع إصابات، وفق الوزير.

وأوضح يرلي كايا أن المتوفى لفظ آخر أنفاسه بعيد انتشاله من تحت أنقاض مبنى مكون من ثلاثة طوابق يسكنه ستة أشخاص في وسط مدينة سندرجي.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث التركية أن عشرين هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3,5 و4,6 درجات وقعت بعد الزلزال.

وتسبب زلزال بلغت قوته 5,8 درجات في مقتل فتاة وإصابة 69 شخصا في مطلع يونيو في جنوب غرب تركيا.

تقع تركيا فوق عدة خطوط صدع تسببت في الكثير من المآسي في الماضي.

وشهد جنوب شرق البلاد زلزالا عنيفا في فبراير 2023 أسفر عن مقتل 53 ألف شخص على الأقل وتسبب بتدمير مدينة أنطاكيا القديمة.