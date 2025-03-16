أردوغان وترامب بحثا أوكرانيا وسوريا وقضايا الدفاع

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد أنه تحدث هاتفيا إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وناقشا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستعادة الاستقرار في سوريا.

وقال المكتب في بيان إن أردوغان أبلغ ترامب بأن تركيا تدعم "مبادراته الحاسمة والمباشرة" لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإن تركيا ستواصل سعيها لتحقيق "سلام عادل ودائم".

وأضاف البيان أن أردوغان أكد أيضا "أهمية مساهمة أنقرة وواشنطن في رفع العقوبات عن سوريا لاستعادة الاستقرار وتمكين الإدارة الجديدة من العمل ودعم عودة الأوضاع إلى طبيعتها"، مشير إلى أن ذلك سيمكن السوريين من العودة إلى وطنهم.

وذكر البيان أن تركيا تتوقع أيضا خطوات من الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب، مع مراعاة مصالح أنقرة.

وقال أردوغان إن من الضروري إنهاء الولايات المتحدة العقوبات المفروضة بموجب قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات، وإتمام عملية شراء طائرات إف-16، وإعادة مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف-35، من أجل تطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

وأدى شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400 في الماضي إلى فرض عقوبات من جانب الولايات المتحدة وإبعاد تركيا عن برنامج المقاتلات إف-35 في 2019.